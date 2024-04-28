Грузинские полицейские применили перцовый газ против митингующих в Тбилиси

Грузинская полиция применила перцовый газ против митингующих в центре Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

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Участники митинга против принятия закона об иноагентах попытались прорваться к сцене, установленной у здания парламента для сторонников правящей партии «Грузинская мечта». Полиция воспрепятствовала этому, после чего начались столкновения. Полицейские использовали перцовый газ.

В Тбилиси у здания парламента начались столкновения митингующих с полицией

Незадолго до этого перед парламентом появился спецназ в шлемах, противогазах и с щитами. Также была замечена специальная техника, в том числе водометные машины.

МВД Грузии подтвердило применение специальных средств и призвало митингующих не нарушать общественного порядка и подчиняться законным требованиям полиции.

До этого сообщалось, что участники митинга против закона об иноагентах начали марш в Тбилиси.

28 апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что не боится возможного введения против него американских санкций из-за инициированного им закона об иноагентах.