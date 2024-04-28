Украинец получил условный срок за неявку в военкомат «из-за похмелья»

На Украине мужчина получил один год условного срока за неявку в военкомат «из-за похмелья». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на приговор Красиловского районного суда Хмельницкой области.

Уточняется, что накануне дня явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки мужчина употребил алкоголь.

«На следующий день ему было плохо, поэтому он не явился по вызову», — говорится в решении суда.

Сам подсудимый заявил, что готов отправиться служить. В связи с этим суд назначил ему наказание в виде испытательного срока вместо трех лет тюрьмы. Кроме того, суд учел раскаяние и признание своей вины подсудимым.