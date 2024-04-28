Личности убитых в Германии украинцев установили

Министерство иностранных дел Украины установило личности убитых в Германии граждан. В заявлении ведомства указывается, что погибшие украинцы были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в ФРГ.

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Отмечается, что в настоящее время консулы уточняют сведения о подразделениях, где служили украинцы, и устанавливают связь с их семьями.

Вечером 27 апреля погибших обнаружили с колото-резаными ранениями на территории торгового центра в районе Гармиш-Партенкирхен. Один из мужчин скончался до приезда скорой помощи, второй погиб в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 57-летний гражданин России. Данных о мотивах задержанного нет.