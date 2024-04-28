Азербайджан и Армения начали демаркацию границы. Об этом азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил в телефонном разговоре Госсекретарю США Энтони Блинкену, передает ТАСС.

Этому предшествовал процесс делимитации границы — Баку и Ереван в общих чертах определи, где должна проходить граница между двумя странами.

Также Алиев рассказал Блинкену, что главы МИД Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.

Ранее президент Азербайджана говорил, что мирный договор между Баку и Ереваном, скорее всего, будет подписан до ноября этого года.