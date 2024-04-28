В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах начали устраивать стычки с полицией в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митингующие, собравшиеся у парадного входа в парламент на проспекте Руставели, попытались пройти к сцене перед законодательным органом, которая установлена для митинга сторонников правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", который запланирован на 29 апреля.

Стало известно о митинге на площади Республики в Тбилиси

Полиция не дала им этого сделать, после чего началась потасовка.

Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ против протестующих.