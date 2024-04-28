В Польше предложили разместить минные поля на границе с РФ и Белоруссией

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил укрепить минными полями польскую и литовскую границы с Россией и Белоруссией.

"Я считаю, что польские и литовские границы с РФ нужно укреплять, размещать эшелонированные минные поля уже сейчас, в мирное время", - сказал он в интервью порталу Delfi.

По его мнению, подобные меры стоит принять и в отношении границы с Белоруссией.

"В военное время укрепления на приграничных территориях строить может быть уже слишком поздно. Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений, и скрывать это не надо", - добавил Скшипчак.

В то же время он отметил, что "угрозы полномасштабной войны в Европе сейчас нет".

19 января военное ведомство Эстонии объявило, что страны Балтии достигли договоренности об обустройстве на границе с РФ "линии обороны". Оно уточнило, что одной из целей создания "зоны, состоящей из различных оборонительных сооружений", станет "защита от военной угрозы". В свою очередь газета Postimees проинформировала, что власти республики построят около 600 бункеров на восточной границе ввиду якобы существующей угрозы со стороны России.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим государствам континента.