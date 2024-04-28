В Польше людей эвакуируют из-за бомбы

В двух населенных пунктах эвакуируют около 2 тысяч местных жителей из-за авиационной бомбы времен Второй мировой войны, которую нашли недалеко от автозаправочной станции, передает радиостанция RMF FM. Снаряд будут нейтрализовывать саперы.

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Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково готовятся к эвакуации, которая начнется в понедельник с утра, — сказано в сообщении.

Отмечается, что саперы должны нейтрализовывать бомбу за два часа. После всех мероприятий местным жителям позволят вернуться в свои дома.

Ранее стало известно, что группа саперов успешно ликвидировала более 300 немецких авиационных бомб, обнаруженных на территории бывшего аэропорта греческих Афин. Снаряды хранились под землей еще со времен Второй мировой войны. Глава администрации района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос подчеркнул, что над складом с авиабомбами ежедневно проходили тысячи людей, в том числе и иностранные туристы.

Недавно Мурманский морской торговый порт эвакуировал сотрудников после обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на территории предприятия. Пресс-служба Росгвардии уточнила, что на территории порта обнаружили 500-килограммовую авиабомбу, ее вывезут на полигон для безопасной утилизации.