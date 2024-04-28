В Катаре назвали виноватых в срыве переговоров по Газе

В срыве переговоров по военному конфликту в секторе Газа виноваты как Израиль, так и палестинская радикальная группировка ХАМАС. Об этом Катара Маджид аль-Ансари в беседе с Haaretz.

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«Каждый раз, когда мы приближаемся к сделке, когда мы находим новые идеи для представления на переговорах, происходит саботаж... с обеих сторон», — отметил глава МИД.

Ранее стало известно, что делегация представителей ХАМАС 29 апреля отправится в Каир на переговоры о прекращения огня в секторе Газа.