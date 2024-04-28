Генерал ВСУ высмеял ведущую канала за слова о Крыме

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос засмеялся после слов ведущей канала Youtube о захвате Крыма украинскими формированиями. Об этом сообщает Regnum.

Ведущая Орловская предположила, что благодаря поставкам из США можно «захватить летом Крым или разрушить Керченский мост».

В ответ Кривонос рассмеялся.

«Мы не сможем уничтожить логистику», — сказал он.

Он пояснил, что Россия наладила сложную и разветвленную цепочку поставок. Западное оружие не поможет Киеву прервать снабжение.

Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул на возможный удар по Крымскому мосту. В ответ его обвинили в нарушении дипломатического этикета.