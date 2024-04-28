Мелони намеревается баллотироваться в Европарламент

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала на пресс-конференции, что намеревается выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент. Об этом пишет Reuters.

Выборы в парламент пройдут в период с 6 по 9 июня. Они будут 10-ми после первых прямых в 1979 году и первыми после выхода Великобритании из ЕС. За места в парламенте будут бороться представители таких итальянских партий, как «Братья Италии», «Вперед, Италия» и «Лига».

«Я решила выйти на поле боя и возглавить списки «Братьев Италии» во всех избирательных округах», — пояснила Мелони.

Вместе с тем, заметила премьер, она не планирует отвлекаться от деятельности правительства страны на время предвыборной кампании.

По данным агентства, в случае победы Мелони откажется от места в Европарламенте: ее цель состоит в том, чтобы увеличить поддержку «Братьев Италии», она не планирует покидать кресло премьера.