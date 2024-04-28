В Армении протестующие перекрыли ведущую в Иран трассу

Участники акции против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли тракторами автотрассу Армения — Иран. Об этом сообщает издание 168.am.

«Граждане перекрыли тракторами автодорогу Армения — Иран на участке возле Ехегнадзора», — сообщает издание.

Журналисты также опубликовали видео, снятое в воскресенье, 28 апреля. На кадрах видно, что участок трассы, находящийся в 130 км от Еревана, перекрыт тракторами. На месте находится полиция, однако протестующие не намерены убирать технику.

Ранее издание Sputnik Армения сообщило, что около двух десятков человек и несколько машин заблокировали автомагистраль Ереван — Гюмри.

С 20 апреля граждане Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран. Они протестуют против делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.

Накануне в МИД Армении сообщили, что спецкомиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали границу между восемью селами. В армянском правительстве заявили, что на границе установлено 28 пограничных столбов.