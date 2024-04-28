В Раде заявили, что Киеву следует бояться защитных мер Москвы

Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области, предположил депутат Верховной рады Роман Костенко. Он добавил, что Киеву следует опасаться защитных мер Москвы, пишет РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны», — пояснил Костенко.

По его словам, российские войска могут взять под контроль десятки километров с тем, чтобы создать санитарную зону и обезопасить свои области.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Москве необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.