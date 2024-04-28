Адмирал США обвинил КНР в стратегии «лягушки в кипятке».

Командующий силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, адмирал Джон Акилино обвинил Китай в использовании стратегии «лягушки в кипятке». Он заявил, что «режим Си Цзиньпина становится более опасным» и наращивает военное присутствие в регионе. Адмирала цитирует Financial Times.

Американский военный заявил, что китайское государство ускорило свое военное развитие и использует растущие возможности для «дестабилизирующего поведения».

По его словам, это происходило в течение трех лет его пребывания на посту командующего США в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Они становятся более агрессивными, они становятся более смелыми, и это все опаснее», — отозвался о китайцах американский адмирал.

По мнению Акилино, Пекин усиливает агрессивное поведение в рамках стратегии «лягушки в кипятке», постепенно повышая температуру, так что «опасность не очевидна». Однако потом «вмешиваться будет поздно».

«Необходимо постоянно освещать негативное поведение Китая, которое выходит за рамки международных правовых норм. И эту историю должны поддерживать все страны региона», — сказал военный.

Адмирал считает, что Китай вводит в регионе принцип «сила равна праву».

По его словам, «самый нервный инцидент», который он пережил во время своего командования, произошел во время визита бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году. Тогда Китай вел военные переговоры с США и отказался их возобновить в знак протеста против визита Пелоси.

Адмирал также отметил, что Китай, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней имеют территориальные притязания в Южно-Китайском море. Время от времени начинаются краткие конфронтации. При этом береговая охрана Пекина, по его словам, «становится более агрессивной» в районе островов Цзиньмэнь и Мацу.