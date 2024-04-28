FT: Сунак может лишиться своего поста

Депутаты правящей в Великобритании консервативной партии могут попытаться сместить Риши Сунака с поста главы кабинета министров после назначенных на 2 мая выборов в муниципальные, местные и региональные органы власти. С подобным предположением выступила газета Financial Times.

© Российская газета

По информации издания, британским консерваторам оказывают помощь в свержении действующего премьер-министра его предшественники - Борис Джонсон и Лиз Трасс.

Как рассказал FT один из парламентариев, результаты проведенных опросов общественного мнения и исследований в фокус-группах показали, что ничего из того, что делает Риши Сунак, не имеет значения. По его мнению, в случае с действующим премьером Великобритании дело заключается не в политике, а в самом человеке. "Людям он просто не нравится", - заявил собеседник.

"В текущей ситуации, если бы Сунак нашел способ исцелять больных раком, избиратели бы только разозлились на него за то, что он не сделал этого раньше", - указал источник издания.

В Financial Times поясняют, что оппоненты Риши Сунака, которые преимущественно принадлежат к правому крылу консервативной партии, рассчитывают, что позиции действующего премьера Великобритании существенно пошатнутся после муниципальных выборов. Так, согласно их прогнозам, на предстоящем голосовании кандидатов-тори ждут череда болезненных поражений и потеря кресел в местных советах. В преддверии парламентских выборов, которые должны пройти в стране до конца года, это лишний раз подтвердит рекордно низкую популярность партии, находящейся у власти с 2010 года.

Автор статьи также отмечает и то, что ряд членов консервативной партии считает, что премьер-министр Великобритании, оставаясь лидером консерваторов, приведет их лишь к сокрушительному поражению на выборах в Палату общин. При этом отставка Сунака рассматривается ими как вариант сохранить за тори больше депутатских мандатов, даже если они все равно проиграют лейбористам. Тем не менее, как отмечает FT, на британском политическом горизонте не просматривается никого, кого можно было бы назвать реальной альтернативой действующему главе правительства в роли лидера партии и премьера.