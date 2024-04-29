СМИ: Ирландия столкнулась с наплывом нелегальных мигрантов, бегущих из Великобритании

Ирландия столкнулась с массовым наплывом нелегальных мигрантов, прибывающих в страну из Великобритании, где был принят закон об их высылке в Руанду. Как сообщает телеканал RTE, 80% из тех, кто за последние дни обратился к властям Ирландии с прошением об убежище, прибыли в страну из Соединенного Королевства через неохраняемую границу с Северной Ирландией.

"Я определенно не собираюсь позволять, чтобы миграционная политика какой-либо другой страны влияла на состоятельность нашей собственной. Наша страна ни в коем случае и ни в каком виде не является лазейкой для решения чужих миграционных проблем", - заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

В понедельник министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти намерена обсудить сложившуюся ситуацию с главой британского МВД Джеймсом Клеверли. Во вторник ирландский кабмин также намерен представить законопроект, который должен облегчить возвращение нелегалов в Соединенное Королевство. Этот процесс существенно усложнился после того, как ирландский суд постановил, что в соответствии с законодательством ЕС Великобритания больше не может считаться "безопасной третьей страной". Это связано с политикой британских властей в отношении нелегальных мигрантов, которые были лишены права получить убежище в Соединенном Королевстве и, согласно планам консервативного правительства, будут высылаться в Руанду, с которой было заключено соглашение.

План британского правительства, предполагающий отправку нелегалов в Руанду, был представлен почти два года назад еще кабинетом Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду иммигрантам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности. Против выступил и Европейский суд по правам человека.

Чтобы обойти возникшую преграду, правительство Риши Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, и приняло новый закон, в котором Руанда объявляется безопасной страной, а также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых оспорить это в суде. Соглашение между Лондоном и Кигали предполагает, что высланные из королевства нелегалы смогут просить убежища в Руанде или других "безопасных третьих странах".