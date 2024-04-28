В Тбилиси выступили с требованием к Вашингтону

Грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке, заявил в воскресенье председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«Да, наши отношения с США нужно пересмотреть. Если мы стратегические партнеры Америки, то наши граждане должны свободно въезжать в эту страну, между двумя странами должны существовать свободная торговля и прямое авиасообщение», – сказал он на брифинге.

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При этом, по его словам, «умолять об этом Грузия не будет».

«Дружба не может существовать только на словах, – сказал Мамука Мдинарадзе. – Мы подписали (Хартию) стратегического партнерства 15 лет назад, а до сих пор не выросли инвестиции из Америки и нет прямого авиасообщения».

По его словам, после того, как Грузия примет закон «О прозрачности иностранного влияния», все узнают, на что идут деньги американских налогоплательщиков.

Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили предложил США переговоры за закрытыми дверями, чтобы снять недопонимания по поводу якобы внешнеполитического разворота Грузии.

«Мы ценим отношения с нашим главным стратегическим партнером – США, и я откровенно хочу, если есть недопонимания, рассмотреть их за закрытыми дверями», – заявил он журналистам.

Комментируя грозное письмо 14 сенаторов США властям Грузии о недопустимости принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и возможных последующих санкциях, глава правящей партии сказал, что оно «вызвало сожаление».

«Содержание этого письма и его пафос обусловлены неверными восприятиями, поэтому и нужно продолжать диалог с нашими друзьями и партнерами в Америке и Европе о том, что мы не делаем ничего необычного», – сказал Ираклий Гарибашвили. «Нет никаких оснований говорить о возможной смене внешнеполитического курса Грузии, который нашей партией закреплен в конституции страны (вступление в НАТО и Евросоюз)», – заявил он.

По его словам, «смена внешнеполитического вектора Грузии исключена».