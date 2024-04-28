СМИ: у самолета Boeing 767 во время полета оторвался аварийный трап

Лайнер Boeing 767 авиакомпании Delta Airlines потерял во время полета аварийный трап, пишет портал «BILD на русском».

Инцидент произошел накануне во время рейса из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Вскоре после взлета пилоты передали информацию о стуке и вибрации.

Инженер Boeing предрек катастрофу с жертвами из-за проблем с самолетами компании

Затем командир судна принял решение о возвращении. Через 33 минуты после взлета борт приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

Во время осмотра специалисты обнаружили, что оторвался аварийный трап самолета. Ведутся поиски детали.

Напомним, что в апреле лайнеры этой марки утратили во время полета шины и кусок обшивки, а у одного из них загорелась турбина. Кроме того, в январе у Boeing 737-9 Max оторвалась дверь аварийного выхода.