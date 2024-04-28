NHK: пять японских депутатов осмотрели с моря спорные острова Сенкаку

Пять членов парламента Японии, в том числе член правящей Либерально-демократической партии, экс-министр обороны Томоми Инада, осмотрели с моря острова Сенкаку (Дяоюйдао), являющиеся предметом территориального спора Токио и Пекина. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Депутаты присоединились к группе ученых из городе Исигаки (префектура Окинава), которые осматривали острова с исследовательского судна. Как утверждается, китайский патрульный корабль пытался приблизиться к акватории, в которой работало исследовательское судно, однако катер береговой охраны Японии заблокировал его.

"Острова Сенкаку являются исконными территориями нашей страны, необходимо провести исследования, сойдя на берег", - сказала Инада.

Депутаты японского парламента осматривают острова впервые с 2013 года. Японское правительство не дало участникам миссии разрешения сойти на берег.

Токио объявил Сенкаку свой территорией в 1895 году, когда победил Китай в войне и захватил у него Тайвань. После Второй мировой войны Япония отказалась от прав на этот остров. По мнению Пекина, она должна вернуть и Сенкаку (Дяоюйдао), которыми, как утверждают в КНР, Китай владел с XIV столетия. Правительство Японии отвергает такие претензии и утверждает, что в момент присоединения эти острова были необитаемыми и никому не принадлежали.

Конфликт вокруг Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста, сопровождавшиеся разгромом японских ресторанов и предприятий. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.