Названа причина отмены визита Эрдогана в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог отменить майский визит в Соединенные Штаты из-за разногласий стран по поводу ситуации в Ираке. Об этом пишет портал Т24.

По данным портала, в США могли негативно отреагировать на возможную военную операцию турецкой армии в Ираке, будущее которого Вашингтон и Анкара представляют по-разному.

Кроме того, негодование Белого дома могла вызвать настоятельная просьба Анкары отменить американские тарифы на железо и сталь в размере 25%.

Турции, в свою очередь, не нравятся требования Белого дома в сфере безопасности.

СМИ: Ирак готов поддержать военную операцию Турции против РПК

Напомним, что СМИ сообщили об отмене визита Эрдогана в пятницу, 26 апреля. Позднее информацию о срыве поездки подтвердили как в США, так и в Турции.