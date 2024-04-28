Сунак объяснил рост расходов Британии на оборону

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объяснил рост расходов на военные нужды угрозой якобы исходящей со стороны "оси авторитарных государств". Об этом глава британского правительства сказал в интервью телеканалу Sky News.

"Нравится нам это или нет, но наш мир стал опаснее. Ось авторитарных государств, чьи ценности отличаются от наших, действует более решительно и активнее координирует усилия. Это Иран, Россия, Северная Корея и Китай, - заявил Сунак, отвечая на вопрос о том, что заставило его сделать выбор в пользу финансирования армии, а не школ и больниц. - Это наносит ущерб нашей стране, нашим ценностям и нашим интересам".

На этой неделе Сунак объявил, что Лондон переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы и доведет расходы на оборону до 2,5% от ВВП страны. Сейчас они составляют около 2,3%. Таким образом финансирование вырастет с 64,6 млрд фунтов стерлингов ($80,3 млрд) в 2024 году до 78,2 млрд фунтов в 2028 году и затем до 87 млрд фунтов к 2030-2031 годам. Как подчеркнул Сунак, Соединенное Королевство выйдет на первое место в Европе по расходам на оборону и призывает других членов НАТО также довести свои военные траты до 2,5% от их ВВП.