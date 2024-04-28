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Минздрав Латвии не намерен отказываться от российских лекарств

Минздрав Латвии выступил против запрета медицинских товаров и лекарств из России. Медики считают, что подобные поправки в законах только навредят пациентам. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

Минздрав Латвии высказал позицию по запрету лекарств из России
© ТАСС
«Выявилась проблема: в Латвию продолжают поступать медицинские товары и лекарства, а также сырье для них, произведенное в России. Однако заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает поправки о запрете», — сообщает телеканал.

По его данным, государственные и муниципальные учреждения Латвии активно участвуют в госзакупках препаратов из России и Белоруссии.

При этом ряд латвийских политиков считает данный факт «проблемой» и «абсурдом» и требует специальным законом запретить поставки, необходимые пациентам.

СМИ отмечают, что Латвия известна дороговизной лекарств. Несколько лет назад аптеки стали продавать медикаменты в рассрочку.

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