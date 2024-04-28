WSJ рассказала, как связаны позиция Германии по активам РФ и события Второй мировой

Германия выступает против изъятия российских активов за рубежом, поскольку опасается, что такой шаг может спровоцировать новые иски против страны за преступления нацистов во времена Второй мировой войны. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Призрак Второй мировой войны преследует попытки Запада захватить российские активы… Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток реквизировать часть из почти 300 миллиардов долларов активов российского Центрального банка… Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны», — говорится в сообщении издания.

Как подчеркивает газета, такая позиция Берлина ставит под угрозу судьбу инициативы об изъятии активов РФ. США и Великобритания заявляют, что успех инициативы имеет «решающее значение для победы Украины, но без более широкой европейской поддержки шансов на прогресс мало», отмечает издание.

Назван возможный ответ России на конфискацию ее активов в США

До этого сообщалось, что «Большая семерка» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) планирует прийти к консенсусу в вопросе о конфискации доходов от замороженных российских активов до саммита в июне.

Ранее Евросоюз призвал власти РФ отменить решение по передаче некоторых активов.