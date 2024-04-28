Bloomberg: запрет TikTok в США заставит молодых избирателей уйти от Байдена к Трампу

Многие влиятельные комментаторы Bloomberg, высказавшиеся по поводу запрета Байденом TikTok, заявили, что новый закон, скорее всего, оттолкнет молодых избирателей от нынешнего президента, среди которых приложение чрезвычайно популярно и "является ключом к победе демократов на выборах".

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Так, политик Сет Шустер, заявил, что "молодые люди в очередной раз продолжают показывать нам, что они поднимают ставки текущего момента и будут голосовать так, как будто от этого зависит их будущее - потому что так оно и есть".

А Кенни Уолден, у которого сотни тысяч подписчиков на TikTok и который посещает брифинги в Белом доме, выразил недоумение по поводу решения Байдена подписать законопроект "из соображений конфиденциальности и безопасности данных".

"Я против этого, Джо", - сказал Уолден.

Как утверждает Bloomberg, противники закона уверены, что он не только угрожает свободе слова, но и выделяет эту соцсеть среди других.

Но чиновники Белого дома убеждены, что дело не в запрете TikTok, а в том, чтобы заставить китайского владельца приложения отказаться от него и продать американцам.

"Речь идет о нашей национальной безопасности", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Не больше и не меньше.

…Байден подписал законопроект о запрете TikTok в США 24 апреля, и закон вступит в силу, если китайская ByteDance не продаст этот бизнес.

Bloomberg напоминает, что ByteDance дала ясно понять, что не собирается продавать соцсеть и готовится к продолжительным судебным тяжбам.