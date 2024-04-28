Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в воскресенье, 28 апреля, отправился с визитом в Китай. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на двух близких к ситуации людей.

В публикации подчеркивается, что гендиректор Tesla полетел в Пекин с незапланированным визитом «на второй по величине рынок для производителя электромобилей». Маск планирует встретиться высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы рассмотреть развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей стране.

Кроме того, бизнесмен планирует получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае. Это необходимо для обучения алгоритмов автономного вождения.

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Ранее сообщалось, что Маск передумал строить новые заводы Tesla. Он решил использовать свои действующие предприятия для производства к концу 2024 года более доступных по цене автомобилей на электрической тяге. Прим этом инвестиции в Индии и Мексике будут отложены.