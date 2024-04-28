Бизнесмен Илон Маск, владелец Tesla и SpaceX, отправился с визитом в Китай, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, частный самолет предпринимателя уже приземлился в Пекине.

Источник отметил, что Маск желает встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками с тем, чтобы обсудить развертывание программного обеспечения для полностью автономных автомобилей в стране.

Кроме того, бизнесмен желает получить разрешение от властей КНР на передачу за границу данных с целью обучения алгоритмов автономного вождения.

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Напомним, что с 2021 г. Tesla, в соответствии с требованиями регулирующих органов, хранит всю собранную центром обработки данных компании в Шанхае.