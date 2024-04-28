Байден дал обещание насчет обвиняемых в РФ в шпионаже Гершковича и Уилана

Администрация США делает все для возвращения домой обвиняемых в России в шпионаже американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

«Даю вам слово Байдена, что мы не успокоимся, пока не вернем их всех домой», – заявил глава государства.

Также он призвал Москву немедленно освободить Гершковича и Уилана.