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Байден дал обещание насчет обвиняемых в РФ в шпионаже Гершковича и Уилана

Администрация США делает все для возвращения домой обвиняемых в России в шпионаже американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Байден дал обещание насчет обвиняемых в РФ в шпионаже Гершковича и Уилана
© ТАСС
«Даю вам слово Байдена, что мы не успокоимся, пока не вернем их всех домой», – заявил глава государства.

Также он призвал Москву немедленно освободить Гершковича и Уилана.

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