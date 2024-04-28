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Байдену предрекли катастрофу на выборах из-за запрета TikTok

Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о запрете приложения TikTok на территории страны при отказе китайской ByteDance продать свою долю негативно отразится на его предвыборной кампании. Об этом написало агентство Bloomberg.

Байдену предрекли катастрофу на выборах из-за запрета TikTok
© ТАСС

Журналисты предрекли Байдену катастрофу на выборах из-за запрета TikTok. По их мнению, решение переманит молодых избирателей на сторону экс-главы государства Дональда Трампа.

Стало известно, кто может выкупить попадающий под запрет в США TikTok

Ранее Байден подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в стране. Несмотря на это, он продолжил использовать ее в своей предвыборной кампании.

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