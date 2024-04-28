Байдену предрекли катастрофу на выборах из-за запрета TikTok

Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о запрете приложения TikTok на территории страны при отказе китайской ByteDance продать свою долю негативно отразится на его предвыборной кампании. Об этом написало агентство Bloomberg.

Журналисты предрекли Байдену катастрофу на выборах из-за запрета TikTok. По их мнению, решение переманит молодых избирателей на сторону экс-главы государства Дональда Трампа.

Стало известно, кто может выкупить попадающий под запрет в США TikTok

Ранее Байден подписал законопроект о запрете социальной сети TikTok в стране. Несмотря на это, он продолжил использовать ее в своей предвыборной кампании.