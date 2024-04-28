Байден пошутил над Трампом

Президент США Джо Байден в шутку назвал своего политического оппонента, бывшего американского лидера Дональда Трампа, шестилетним "сонным Доном".

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"Спасибо за теплый прием. Но, пожалуйста, [ведите себя] потише, Дональд слушает", - отметил Байден в субботу в начале выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

При этом он назвал Трампа "сонным Доном" по аналогии с прозвищем "сонный Джо", которое неоднократно применял в отношении самого Байдена его предшественник на высшем государственном посту.

"Разумеется, выборы 2024 года в самом разгаре. И да - возраст является проблемой", - продолжил 81-летний Байден, являющийся самым пожилым президентом в истории США.

Белый дом ответил на претензии к возрасту Байдена

"Я - взрослый мужчина, который конкурирует с шестилетним", - в шутку отметил демократ, имея в виду республиканца Трампа, чем вызвал смех в зале.

При этом действующий президент подчеркнул, что "чувствует себя замечательно". Выступление Байдена транслировал телеканал C-SPAN.

Дебаты о том, следует ли Байдену претендовать на переизбрание ввиду преклонного возраста, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев публично призывает Байдена отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом.