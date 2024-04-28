New York Post: помощники Байдена готовили «переворот» в Белом доме

Помощники американского президента Джо Байдена осенью 2023 года готовили «переворот» в администрации США, чтобы избавиться от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, она стала первым чернокожим пресс-секретарем американской администрации с нетрадиционной сексуальной ориентацией, при этом чиновница выработала «раздражающую» привычку в ответ на вопросы журналистов на брифингах зачитывать готовые ответы из блокнота. Высокопоставленные советники Байдена в секретной обстановке разработали план по замене Жан-Пьер. С этой елью были подключены люди со стороны.

Анита Данн, жена личного адвоката президента США Боба Бауэра, которую газета называет «фактическим руководителем» отдела по коммуникациям Белого дома, связалась с видными представителями Демпартии, чтобы те убедили пресс-секретаря, что «настало время двигаться дальше». Глава аппарата американской администрации Джефф Зиентс знал об этом плане и поддерживал замену нынешнего пресс-секретаря. Данн и Зиентс пытались найти для Карин «изящный выход» во избежание перспективы увольнения против ее воли.

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К декабрю прошлого года Данн признала, что Карин Жан-Пьер «надежно закрепилась» на своей должности. Издание указывает, что раскрытие информации о подготовке неудавшегося «переворота» создаст неловкую ситуацию в Белом доме, но вряд ли приведет к уходу Жан-Пьер, которая хочет остаться, «несмотря ни на что».

Однако проблемы с ее профпригодностью остаются: Жан-Пьер слишком полагается на свои записи во время брифингов, на которых она должна эффективно защищать политику Байдена. Собеседник газеты заявил, что у Карин нет понимания проблем, она в них не разбирается и не занимается их изучением. Жан-Пьер думает, что «проделывает потрясающую работу», что только усугубляет ситуацию.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал ложной информацию о попытке уволить Жан-Пьер. Он подчеркнул, что Данн, и Зиентс поддерживают ее.

Ряд демократов, как внутри, так и вблизи Белого дома, заявили, что они не знали о заговоре Данна с целью заменить Жан-Пьер, или заявили, что узнали о нем только через «мельницу» слухов, но некоторые заявили, что сообщения соответствуют действительности.