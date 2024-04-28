В США допустили искажение данных о потерях ВСУ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о числе потерь Вооруженных сил страны (ВСУ) с начала конфликта с Россией было серьезно преуменьшено. Об этом написала The Washington Post.

В публикации уточняется, что Зеленский мог занизить данные о 31 тысяче погибших солдат ВСУ, чтобы «не мешать и без того непростой кампании по набору и мобилизации». Это объясняется тем, что после одобрения нового пакета помощи на 61 миллиард долларов американские власти стали оказывать давление на Киев.

В Киеве пожаловались на потери из-за затягивания помощи США

В Вашингтоне опасаются, что сдержать планируемое наступление России без нового призыва на Украине не удастся. Источники WP отмечают, что возобновление поставок оружия позволит Киеву задержать российских военных на несколько месяцев. Однако Украина вряд ли вернет утраченные территории минимум до 2025 года из-за острого дефицита живой силы и лидерства Москвы в артиллерии.

25 февраля Зеленский заявил, что за два года потери украинской армии составили 31 тысячу человек. На несостыковки в словах президента Украины указали, например, в газете The New York Times (NYT). В материале на сайте издания говорится, что еще прошлым летом власти США оценивали потери ВСУ в 70 тысяч человек.