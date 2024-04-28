В Белом доме рассказали, что позволит избежать операции в Рафахе

Согласие палестинского движения ХАМАС освободить заложников даст сторонами 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения армией Израиля масштабной операции в городе Рафахе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Кирби выразил надежду, что 6-недельное перемирие позволит выработать более долгосрочное решение, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

Он добавил, что ХАМАС сейчас продолжают рассматривать условия сделки по освобождению заложников.

Ранее ХАМАС опубликовал видео с двумя заложниками, на котором 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран обращаются к своим семьям.