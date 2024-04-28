Португалия отказалась выплачивать репарации за колониальное прошлое

Власти Португалии отказалось инициировать какой-либо процесс выплаты репараций за рабство в колониальную эпоху, сообщает Reuters.

Из заявления кабмина следует, что оно хочет «углублять взаимоотношения, уважать историческую правду», однако у него «нет программы конкретных действий» по выплате репараций. Отмечается, что подобной политики придерживались и предыдущие правительства.

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Ранее президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что Португалия может использовать несколько методов для выплаты репараций, таких как списание долгов бывших колоний и предоставление финансирования. При этом он добавил, что у него «нет процесса или программы конкретных действий» по выплате репараций.

Глава государства назвал отношения с бывшими колониями «поистине превосходными» и упомянул сотрудничество в таких областях, как образование, язык, культура, здравоохранение, а также финансовое, бюджетное и экономическое сотрудничество.

23 апреля президент заявил о необходимости возмещения ущерба, что вызвало резкую критику со стороны правых партий, в том числе младшего партнера правительственной коалиции Демократического альянса, Народной партии CDS и крайне правой партии Чега.

«Мы не можем положить это под ковер или в ящик. У нас есть обязанность пилотировать, возглавить этот процесс (компенсаций)», — заявил лидер Португалии.

Колониальная эпоха Португалии длилась более пяти столетий: Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии находились под властью Португалии.

Деколонизация африканских стран и конец империи в Африке произошли всего через несколько месяцев после того, как португальская «революция гвоздик» 25 апреля 1974 года свергла самую продолжительную фашистскую диктатуру в Европе и положила начало демократии.