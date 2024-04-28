Литовский посол намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X пост, в котором содержится намек на готовящийся удар по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

При этом первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский в ответ заявил, что тот еще пожалеет.

Линкявичюс опубликовал коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты, сопроводив подписью: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

«Похоже, печально известный твит [ныне министра иностранных дел Польши] Радослава Сикорского о диверсии на «Северном потоке», который он позже трусливо удалил, вдохновляет раболепных прибалтийских американских болонок. Сейчас они бешено лают, но будут жалостно ныть позже, когда наступит судный день, и они пожалеют о всех подобных оплошностях», — написал российский дипломат.

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