Макрон объяснил влияние ядерного потенциала Франции на отношения с РФ

Общая стратегия обороны европейского союза, главным элементом которой является ядерное оружие Франции, позволит выстроить гарантии безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

По его словам, их ждут в Европе. Президент призвал создать стратегическую концепцию «надежной европейской обороны». По словам главы государства, ядерный потенциал Франции находится в центре ее оборонной стратегии и выступает в качестве «ключевого элемента» обороны Европы. Макрон считает, что благодаря этому Париж способен выстроить гарантии безопасности, на которые рассчитывают «все партнеры» Франции в Европе.

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Это позволит создать основу общей обороны, а также гарантии безопасности и впоследствии позволит выстроить отношения с Россией. Президент отметил, что в ближайшие месяцы пригласит «всех партнеров для выстраивания европейской инициативы по обороне, которой мы потом дадим актуальный потенциал: ПВО, глубинные удары», отметив, что цель Франции – «быть самой эффективной армией Европы».