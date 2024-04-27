В США задержали более 700 человек из-за протестов в поддержку Палестины

Американская полиция задержала более 700 человек из-за участия в протестах в поддержку Палестины. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что протесты были организованы студенческим движением и прошли на территориях университетов в Огайо, Индиане, Коннектикуте, Аризоне и Колорадо. Все митингующие столкнулись с полицейским вмешательством, включая «жесткие действия» — прямые столкновения с протестующими, разгон палаточных лагерей и угрозы отчислениями.

«Новая волна студенческой активности против войны в секторе Газа была вызвана арестом по меньшей мере 108 протестующих в Колумбийском университете 18 апреля. <...> С тех пор вмешательство полиции в нескольких кампусах, в том числе в некоторых крупнейших городах Америки, привело к более чем 700 арестам», — сообщает источник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил протесты в поддержку Палестины в США.