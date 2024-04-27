Трамп назвал Кеннеди-младшего подсадной уткой

Бывший президент США Дональд Трамп назвал независимого кандидата на предстоящих выборах американского главы Роберта Кеннеди-младшего «подсадной уткой» Демократической партии. Его слова приводит «РИА Новости».

По мнению Трампа, Кеннеди-младший нужен демократам, чтобы «помочь переизбраться жуликоватому Джо Байдену, худшему президенту в истории США». Он уверен, что все голоса, отданные за него, в итоге окажутся «потраченными впустую».

Ранее американские телеканал сообщал, что участие в выборах независимых кандидатов вредит Трампу больше, чем Байдену, поскольку тогда второй становится явным фаворитом гонки.

Напомним, что выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Байден и Трамп уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост президента США.