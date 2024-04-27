Кулеба рассказал о критике за отсутствие плана «Б» по помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подвергся критике за отсутствие плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, он подвергся серьезной критике за то, что он не составил запасной план. Кулеба также прокомментировал решение Конгресса США одобрить новый пакет помощи Украине.

«Хорошо, когда хорошие вещи происходят позже, чем не происходят совсем», — сказал он. При этом глава МИД Украины подчеркнул, что данное решение следовало принять «намного раньше».

О том, что у Киева нет плана «Б» на случай, если помощь со стороны США полностью прекратится, Кулеба сообщал ранее.