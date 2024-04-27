Госсекретарь США посетит Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 апреля посетит Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Госдепартамент США.

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«Он обсудит недавнее увеличение объема гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, и подчеркнет важность обеспечения устойчивого роста», — приводит агентство слова ведомства.

Дополнительно сообщается, что дипломат хочет подтвердить приверженность США созданию отдельного независимого палестинского государства при гарантиях независимости Израиля. Блинкен также примет участие в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также в специальной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ).

26 апреля Блинкен завершил свой визит в Китай. В последний день своей поездки госсекретарь встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, заявившим, что Пекин хочет видеть США «уверенными, открытыми и процветающими» и надеется на взаимность.