«Мастер доносов» из Германии планирует эмигрировать

18-летний Никлас Маттеи, который написал за год 4227 жалоб на соседей, заявил о желании переехать жить в Швецию. Об этом сообщает Bild.

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Он подчеркнул, что в шведском городе Уппсала платят по 100 крон (около €8,7) за информацию о неправильной парковке.

Юноша считает, что стал бы там миллионером. Он добавил, что ему нужны деньги на авиабилет, профессиональную фототехнику или на служебный автомобиль.

Маттеи добавил, что не готов сейчас потратить свои сбережения на переезд. Он также объявил сбор средств на свою работу. «Мастер доносов», как себя называет Маттеи, заявил, что хотел собрать таким образом €100 тысяч, но за месяц получил только €4 тысячи.

До этого издание Bild сообщило об избиении Маттеи женщиной на парковке в Германии.

18-летний немец Никлас Маттеи написал на граждан ФРГ 4227 доносов за год.

Bild: 18-летний немец Никлас Маттеи написал на граждан ФРГ 4227 доносов за год

Маттеи постоянно изучает город, совершая поездки на велосипеде в ярком светоотражающем костюме в поисках нарушителей правил парковки.

Найдя нарушителя, он делает снимок на смартфон и отправляет запрос в полицию. В родном городе юноша донес уже на 8% жителей.

Почти все опрошенные граждане крайне недовольны такой активностью Маттеи, в результате чего он постоянно сталкивается с оскорблениями и агрессией.