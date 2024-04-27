Туск заявил об упавшей в 15 километрах от границы Польши ракете РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в 15 километрах от границы республики упала российская ракета. Соответствующее заявление он сделал у себя в социальных сетях.

Туск уточнил, что ракета РФ упала в 15 километрах от польской границы во Львовской области Украины. По его словам, на ее территории 27 апреля «упали десятки бомб и ракет».

«Тем временем глава польского кабмина Матеуш Моравецкий разрабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Предательство? Или и то, и другое?» — написал Туск.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что ВС России в субботу нанесли удар по городу Стрый во Львовской области.