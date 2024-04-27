В Букингемском дворце сообщили, что британские врачи довольны состоянием короля Карла III, который проходит курс химиотерапии, передает «7Дней.ru». Отмечается, что самочувствие монарха позволяет ему частично вернуться к своим обязательствам. Медики дали разрешение на участие в нескольких мероприятиях.

В частности, на днях король с супругой Камиллой планируют посетить лондонский онкологический госпиталь. А в июне королевская чета намерена принять у себя во дворце императора Японии, который с женой прибудет с визитом в Великобританию. Дальнейшее участие Карла III в мероприятиях будет зависеть от ее лечения, пишет издание.

Ранее королевский биограф Салли Беделл Смит рассказала, что супруга короля Камилла настояла, чтобы Карла III изменил режим питания ради своего блага на фоне прохождения курса лечения от рака. По ее словам, раньше монарх часто пропускал обед во время официальных приемов, однако теперь находится под пристальным наблюдением королевы и соблюдает все приемы пищи.

В Великобритании вновь занялись подготовкой похорон Карла III

До этого король Великобритании сообщил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон после ее публичного заявления о борьбе с онкологическим заболеванием. Карл III отметил мужество невестки, с которым она выступала перед аудиторией.