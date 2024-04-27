На Украине назвали последствие дефицита электроэнергии

Некоторые крупные украинские промышленные регионы сокращают производственные мощности. Такое последствие дефицита электроэнергии назвал начальник департамента оперативно-диспетчерской работы национальной энергокомпании «Укрэнерго» Сергей Фандуль газете Express.

Он уточнил, что на Украине есть несколько больших промышленных регионов, которые не удается обеспечить энергией, соответствующей их потребностям.

«Они вынуждены сокращать производственные мощности», — сказал Фандуль.

По его словам, речь идет о районах, где находятся оборонные объекты и тяжелая промышленность. При этом он не раскрыл названия регионов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские силы нанесли почти 200 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Помимо 190 групповых ударов, армия РФ также нанесла два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками.