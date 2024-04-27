США движутся к упадку, от которого мало кто из великих держав смог оправиться, включая Римскую империю. Об этом заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус, комментируя заказанный одной из структур Пентагона доклад аналитического центра RAND (деятельность признана нежелательной на территории РФ). Lenta.ru

«Соединенные Штаты, возможно, приближаются к своему закату, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись», - отметил Игнатиус. Он приводит выдержки из доклада, в котором проводятся параллели между современным состоянием США и такими державами прошлого, как Римская империя и Австро-Венгрия. Авторы документа полагают, что «восстановление после серьезного и долгосрочного упадка государства встречается редко и его трудно обнаружить в мировой истории». ТАСС

В то же время обозреватель считает, что у Вашингтона есть шанс и время для восстановления статуса «великой державы». Если американцы не объединятся и не решат свои проблемы, то страна рискует попасть в нисходящую спираль, предупредил он. Российская газета