FT: Вашингтон будет требовать успехов от Киева до выборов президента США

Выделение американского пакета помощи Украине будет означать давление Белого Дома на Киев с требованием добиваться успехов на фронте как минимум до выборов нового президента США. Об этом пишет британская газета Financial Times.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине. В документе идет речь о финансировании примерно на 61 миллиард долларов. Около 23 миллиардов из этой суммы пойдут на пополнение американских запасов оружия, а 13, 8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке. Поставки оружия и техники Украине обещают начать в течение пары недель.

Обозреватель и писатель Лоуренс Фридман в своей статье для газеты усомнился в том, что новый пакет помощи позволит Украине действительно эффективно противостоять наступлению России. При этом Вашингтон потребует военных успехов от Киева, уверен он.

«Киев может столкнуться с давлением. От него будут требовать продемонстрировать серьезные военные успехи к ноябрьским выборам в США, чтобы оправдать оказание помощи», — считает он.

Однако, по словам эксперта, украинским войскам понадобится время, чтобы оправиться от сложного начала года, и Киев не может допустить, чтобы следующее крупное наступление завершилось плохими результатами.

Также украинскому командованию придется очень аккуратно распределять помощь от США, так как на Украине не могут быть уверены в дальнейшем предоставлении помощи.

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Ранее СМИ назвали новый пакет помощи Украине лишь «временной отсрочкой», обратив внимание на то, что после предстоящих выборов президента США к власти может прийти Дональд Трамп и отказаться финансировать Киев. Если же вновь победит Джо Байден, то ему придется «вести долгую деморализующую битву» с парламентом, отметили журналисты.