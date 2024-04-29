Блинкен утверждает, что у НАТО не было и не будет "замыслов" против РФ

НАТО никогда не вынашивала замыслов против России и не будет этого делать в дальнейшем. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

© EPA / ТАСС

"Как я ранее упоминал, НАТО - это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет", - сказал глава американской дипломатии на мероприятии Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.

Также он заявил, что сейчас Североатлантический альянс "сильнее и крупнее, чем был раньше", поскольку в его состав вошли Финляндия и Швеция.

В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО назвали Россию "самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности" и утвердили первый со времен окончания холодной войны оборонный план на случай конфликта с РФ.

Стало известно, кого Турция поддержала на пост генсека НАТО

Президент России Владимир Путин в конце марта назвал бредом периодически звучащие на Западе утверждения о намерении Москвы воевать с НАТО.