Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева посетить празднование Дня Европы 9 мая в молдавской столице. Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.Ru

«Приглашаем всех вас с семьей и друзьями вместе отпраздновать День Европы на площади Великого национального собрания на мероприятии, организованном правительством Республики Молдова в сотрудничестве с делегацией Европейского союз», — говорится в публикации. Lenta.ru

В 2023 году власти Молдавии предложили перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения, однако эта инициатива была крайне негативно воспринята общественностью и отложена, как и неоднократные аналогичные попытки в прошлом. ТАСС