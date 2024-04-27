Журналист предупредил о риске гражданской войны в США после выборов

Глава вашингтонского бюро немецкого канала ZDF Эльмар Тевессен считает, что исход грядущих выборов президента США может спровоцировать гражданскую войну. В эфире программы Tagesschau он заявил, что видит угрозу превращения Америки в авторитарную страну.

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Тевессен отметил, что Трамп, ставший фигурантом нескольких уголовных дел, разыгрывает из себя «мученика, которого незаконно преследуют». Ярые сторонники Трампа могут стать еще более радикальными в случае вынесения обвинительного приговора. А возможность тюремного заключения Трампа весьма вероятна, считает журналист.

В то же время Трамп может быть избран президентом, даже находясь в тюрьме. Тогда Верховному суду придется решить, что важнее — волеизъявление избирателей или вынесенный Трампу приговор.

Если бы голоса избирателей оказались важнее, Трамп стал бы президентом с «полной индульгенцией».

По мнению Тевессена, если 81-летний Джо Байден будет в состоянии занимать пост президента, а ситуация в экономике США останется стабильной, выборы выиграет Байден. Однако Трамп, возможно, вновь не признает своего поражения и не побоится спровоцировать гражданскую войну.

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Также журналист предупредил, что в случае победы Трампа Республиканская партия попытается «реорганизовать» правительство США.

«Если это произойдет, мы будем иметь дело с авторитарной Америкой под руководством Дональда Трампа», — подчеркнул Тевессен.

Если Трамп вновь станет президентом, присутствие американских войск в Европе сократится, как и поддержка Украины, считает журналист.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Апрельский опрос Bloomberg показал, что Байден проигрывает Трампу в шести из семи ключевых штатов — в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии, Аризоне, Неваде и Северной Каролине. Bloomberg подчеркивает, что именно эти штаты, скорее всего, определят исход их матча-реванша на президентских выборах.