В Ровно пообещали продать обломки советского памятника для закупки дронов

Власти города Ровно на западе Украины заявили о том, что продадут обломки снесенного ими памятника советским солдатам и купят на эти деньги беспилотники для украинской армии. Об этом пишет «Коммерсант».

Мэр города Виктор Шакирзян заверил, что на снос памятника не были потрачены бюджетные средства.

«Обломки будут проданы, за вырученные средства планируем приобрести дроны для наших военных», — пояснил он.

По словам мэра Ровно, на месте, где был памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, планируется установка монумента в честь украинских военных, которые ведут боевые действия с Россией.

Монумент, установленный в 1985 году, состоял из 48-метрового обелиска из красного гранита, восьмиметровой скульптурной композиции — фигур солдата, партизана и девочки. Также в его состав входит трехметровый горельеф из 18 фигур.

Ранее на Украине был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В 2023 году только в Львовской области было снесено 289 памятников советской эпохи. В начале этого года власти региона отчитались, что первыми на Украине полностью избавилась от всех советских памятников.

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При этом жители Одессы проголосовали против переименования площади Льва Толстого. А Сумской горсовет не поддержал петицию о переименовании улиц, которая предлагала отказаться в их названии от имен деятелей СССР и России. Парламентарии не стали переименовывать улицы имени ученого Дмитрий Менделеева, Героя Советского Союза Сидора Ковпака и летчика Ивана Кожедуба.