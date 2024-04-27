Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в апреле 2024 года посетил Пекин, чтобы обсудить с китайскими властями сотрудничество и пригрозить им санкциями. Американские СМИ рассказали, что Пекину и Вашингтону пока не удается достичь взаимопонимания.

Блинкен завершил трехдневные встречи в Пекине резким предупреждением руководству КНР — США введут санкции, если Китай не прекратит экспорт материалов, помогающих российской промышленности, пишет Politico.

Блинкен заявил, что китайские госкомпании поставляют ключевые компоненты для российской оборонно-промышленной базы, включая микроэлектронику и станки. Госсекретарь США заявил, что это «оказывает воздействие» на Украину.

По словам Блинкена, во время своих встреч с лидером Китая Си Цзиньпином и главой МИД страны Ван И он «ясно дал понять, что у администрации Байдена заканчивается терпение». Глава Госдепа напомнил, что Штаты уже ввели санкции против ста китайских компаний и «полностью готовы принять дополнительные меры». Пекин, в свою очередь, «не уступил ни дюйма», подчеркивает Politico. Ван И предупредил, что отношениям США и Китая грозит «возврат к нисходящей спирали», поскольку «законные права Китая на развитие необоснованно подавляются».

Месяцы интенсивных дипломатических контактов администрации США с Пекином на высоком уровне, включая визиты высокопоставленных чиновников вроде министра финансов США, не смогли существенно изменить поведение Пекина.

Си заявил во время встречи с Блинкеном, что США и Китай должны быть «партнерами, а не противниками», отмечает CNN. Переговоры состоялись на фоне стремления двух стран стабилизировать непростые отношения и расширять контакты, в том числе по множеству острых вопросов — от технологий до Тайваня.

В качестве примеров недавнего прогресса в отношениях Блинкен указал на восстановление связи между военными двух стран, борьбу с наркотиками и «совместные размышления о будущем искусственного интеллекта».

Блинкен выступил с новым обвинением в адрес Китая

По данным CNN, во время встречи за закрытыми дверями Ван И обвинил США во введении «бесконечных мер по подавлению китайской экономики, торговли, науки и технологий», а также в раздувании чрезмерных опасений по поводу «избыточных промышленных мощностей» Китая, наводняющих мировые рынки.

Как отмечает CBS News, Вашингтон становится все более обеспокоен «растущей агрессивностью» Пекина по отношению к Тайваню и другим соседям в Юго-Восточной Азии. Хотя сотрудничество Китая и США продвинулось в некоторых областях, трения по другим вопросам стали острее, подчеркивает канал. Это касается и ситуации в Южно-Китайском море. В пакет международной помощи, недавно подписанный Байденом, включены восемь миллиардов долларов на противодействие Китаю в регионе. Эти меры «не могут не злить Китай».