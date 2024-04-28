В США на акции арестовали кандидата в президенты

Кандидат в президенты США от Партии зеленых, американский врач Джилл Стайн была арестована в субботу во время пропалестинской акции протеста в Вашингтонском университете в Сент-Луисе.

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"На данный момент нам неизвестно о каких-либо обвинениях", - сообщил CNN представитель ее предвыборного штаба.

Стайн присутствовала на акции протеста, чтобы поддержать студентов, которые разбили палаточный лагерь и заявили, что не уйдут, пока Вашингтонский университет не откажется от сотрудничества с Boeing и не будет игнорировать сотрудничество с израильскими образовательными учреждениями.

На видео, записанном до ее ареста и опубликованном в соцсети X (заблокирована в РФ), кандидат от Партии зеленых заявила, что поддерживает студентов и их конституционные права на свободу слова.

"Мы собираемся встать здесь в один ряд со студентами, которые выступают за демократию, за права человека, за прекращение геноцида", - сказала Стайн.

Дэвид Шваб, директор по связям с общественностью предвыборного штаба Стайн, сказал, что она попыталась разрядить ситуацию между протестующими и полицией в субботу днем, но полиция "не отреагировала" и вскоре после этого приступила к арестам.

"Как сказала доктор Стейн, позорно, что администрация университетов оправдывает применение силы против своих студентов, которые просто призывают к миру, соблюдению прав человека и прекращению геноцида, который ненавидит американский народ", - уточнил Шваб.

Руководитель предвыборного штаба Штейна и его заместитель также были арестованы. Более 80 человек были задержаны в Вашингтонском университете в Сент-Луисе в субботу на фоне продолжающихся пропалестинских демонстраций, говорится в заявлении администрации высшего учебного заведения. Среди задержанных - студенты, преподаватели и лица, не связанные с университетом.

"Всем будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении, а некоторым также может быть предъявлено обвинение в сопротивлении аресту и нападении, в том числе в нанесении телесных ранений полицейским", - заявили в университете.

Америка не видела таких бурно набирающих ход студенческих протестов со времен войны во Вьетнаме. По состоянию на вечер субботы они охватили уже около 50 университетов от Западного до Восточного побережья США. Количество задержанных с 18 апреля постепенно приближается к тысяче. Американские студенты в целом настаивают на том, что их акции носят мирный характер, однако администрация вузов в большинстве своем осуждает протесты в кампусах. Некоторые ректораты, в том числе в университете Индианы, университете Джорджа Вашингтона и кампусе Гумбольдта Калифорнийского государственного политехнического университета, активно применяют дисциплинарные меры, вплоть до отчисления студентов, или вызывают полицию для ареста демонстрантов.